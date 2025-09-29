Intoxicação por metanol: estado de SP registra três mortes pelo problema
Saiba se existem sinais de alerta para suspeita de adulteração de bebidas
Uma empresária está internada na unidade de terapia intensiva de um hospital de São Paulo, depois de perder a visão. Ela ficou cega devido à intoxicação por metanol em uma bebida alcoólica. Segundo a família, a mulher começou a passar mal logo depois de ter ido a um bar comemorar o aniversário de uma amiga. Ela tomou três batidas de frutas à base de vodka.
