Intoxicação por metanol: estado de SP registra três mortes pelo problema

Uma empresária está internada na unidade de terapia intensiva de um hospital de São Paulo, depois de perder a visão. Ela ficou cega devido à intoxicação por metanol em uma bebida alcoólica. Segundo a família, a mulher começou a passar mal logo depois de ter ido a um bar comemorar o aniversário de uma amiga. Ela tomou três batidas de frutas à base de vodka.



