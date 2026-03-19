Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Irã considera proposta para cobrar taxas de trânsito

Segundo parlamentar, governo analisa projeto que obriga países que utilizam rota a pagar pedágios

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O governo do Irã está analisando uma proposta para implementar a cobrança de taxas sobre embarcações que transitam pelo estratégico estreito de Ormuz.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Irã
  • Petróleo
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.