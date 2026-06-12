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Irã diz que não vai abrir mão do controle de Ormuz

País ainda disse que nenhum acordo será firmado sobre a questão nuclear

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Em um comunicado oficial, o Irã declarou que não abrirá mão do controle no estreito de Ormuz em um eventual acordo de paz com os Estados Unidos. O fim do enriquecimento de urânio também não estaria aberto a negociações.

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