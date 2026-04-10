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Irã limita tráfego no estreito de Ormuz e gera alerta

Teerã afirmou que vai cobrar pedágio para passagem de navios; rota é vital para abastecimento mundial

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O Irã decidiu limitar o tráfego marítimo no estreito de Ormuz, sugerindo também a cobrança de pedágio aos navios. Essa decisão gerou preocupação global devido à importância da região para o abastecimento de combustível.

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