Irã limita tráfego no estreito de Ormuz e gera alerta

O Irã decidiu limitar o tráfego marítimo no estreito de Ormuz, sugerindo também a cobrança de pedágio aos navios. Essa decisão gerou preocupação global devido à importância da região para o abastecimento de combustível.



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