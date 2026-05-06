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Estudo mostra que 53% das famílias raramente leem para crianças

Apenas 14% dos responsáveis fazem leitura compartilhada; média internacional é de 54%

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Levantamento feito pela OCDE (Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico) aponta que, no Ceará, no Pará e em São Paulo, os responsáveis nunca ou raramente leem livros para as crianças de 5 anos matriculadas na pré-escola.

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