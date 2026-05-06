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Preço do petróleo cai com possível acordo entre EUA e Irã

Barril ficou mais caro com interrupção do estreito de Ormuz desde o início do conflito

Conexão Record News|Do R7

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O preço do petróleo caiu nesta quarta-feira (6) diante de um potencial acordo entre Estados Unidos e Irã.

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