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Donald Trump suspende operação para escoltar navios em rota

Segundo presidente, suspensão do 'Projeto Liberdade' será temporária para avaliar acordo de paz

Conexão Record News|Do R7

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O presidente Donald Trump anunciou uma pausa na operação militar que tentava liberar navios presos no estreito de Ormuz. Segundo Trump, a suspensão será temporária para avaliar um possível acordo de paz com o Irã.

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