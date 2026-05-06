Donald Trump suspende operação para escoltar navios em rota

O presidente Donald Trump anunciou uma pausa na operação militar que tentava liberar navios presos no estreito de Ormuz. Segundo Trump, a suspensão será temporária para avaliar um possível acordo de paz com o Irã.



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