EUA e Irã estariam mais perto do fim da guerra; veja análise

Os Estados Unidos e o Irã estão em discussões para um possível acordo que pode encerrar o conflito no Oriente Médio. Fontes indicam que um memorando de 14 pontos está sendo avaliado. O documento prevê a suspensão das sanções dos EUA contra o Irã e concessões no programa nuclear.



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