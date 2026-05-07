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EUA e Irã estariam mais perto do fim da guerra; veja análise

Texto de 14 pontos inclui discussões sobre estreito de Ormuz e programa nuclear iraniano

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Os Estados Unidos e o Irã estão em discussões para um possível acordo que pode encerrar o conflito no Oriente Médio. Fontes indicam que um memorando de 14 pontos está sendo avaliado. O documento prevê a suspensão das sanções dos EUA contra o Irã e concessões no programa nuclear.

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