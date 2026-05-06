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EUA e Irã estão perto de memorando para encerrar guerra

Texto de 14 pontos inclui discussões sobre estreito de Ormuz e programa nuclear iraniano

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Um memorando de 14 pontos, avaliado pelo Ministério das Relações Exteriores do Irã, pode iniciar 30 dias de negociações detalhadas com os Estados Unidos.

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