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Programa para reforma de moradias populares tem juros reduzidos

Prazo de crédito foi ampliado; medida também deve aquecer setor da construção civil

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O programa federal Reforma Casa Brasil teve a redução dos juros e ampliação do prazo de crédito aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional.

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