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Irã luta para manter Líbano como moeda de troca

Presidente libanês afirmou que futuro do país está nas mãos dos cidadãos e não do Irã e de Israel

Conexão Record News|Do R7

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O Irã tem atuado para manter o Líbano como instrumento de pressão nas negociações com Washington, buscando encerrar a guerra do Hezbollah com Israel em seus próprios termos.

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