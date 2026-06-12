Irã luta para manter Líbano como moeda de troca

O Irã tem atuado para manter o Líbano como instrumento de pressão nas negociações com Washington, buscando encerrar a guerra do Hezbollah com Israel em seus próprios termos.



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