Irã permite passagem de navios selecionados no Estreito de Ormuz
Informação é que houve petroleiros na região nos últimos dias para manter preços do petróleo
O Irã permite a passagem de alguns navios pelo Estreito de Ormuz, em medida que visa controlar os preços do petróleo e também do gás. Postura do país adota práticas de extorsão, afirma especialista.
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