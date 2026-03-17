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Irã permite passagem de navios selecionados no Estreito de Ormuz

Informação é que houve petroleiros na região nos últimos dias para manter preços do petróleo

Conexão Record News|Do R7

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O Irã permite a passagem de alguns navios pelo Estreito de Ormuz, em medida que visa controlar os preços do petróleo e também do gás. Postura do país adota práticas de extorsão, afirma especialista.

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