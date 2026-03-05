Logo R7.com
Irã pode interromper tráfego na região por meses com drones

Teerã é um importante fabricante e pode produzir cerca de 10 mil unidades por mês

Conexão Record News|Do R7

O Irã pode interromper o tráfego no estratégico Estreito de Ormuz utilizando drones por um período prolongado. O doutor em ciência política Bruno Pasquarelli fala sobre o assunto.

