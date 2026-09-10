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Donald Trump alerta para ataque contra complexo iraniano

Washington notou atividades na região e aconselhou Teerã a 'não tentar ser esperta'

Conexão Record News|Do R7

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O presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos podem realizar um ataque à montanha Pickaxe no Irã em breve.

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