Paquistão pede que Irã contenha aliados houthis do Iêmen

O Paquistão transmitiu um alerta da Arábia Saudita ao Irã para que Teerã controle os aliados houthis. Essa ação coordenada entre as três nações busca evitar a escalada de tensões no Oriente Médio. O envolvimento do Paquistão ressalta a seriedade dos ataques dos houthis e é reforçado por seu pacto de defesa com a Arábia Saudita e Turquia.



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