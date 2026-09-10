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Paquistão pede que Irã contenha aliados houthis do Iêmen

Advertência é tentativa coordenada com a Arábia Saudita de evitar agravamento da crise

Conexão Record News|Do R7

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O Paquistão transmitiu um alerta da Arábia Saudita ao Irã para que Teerã controle os aliados houthis. Essa ação coordenada entre as três nações busca evitar a escalada de tensões no Oriente Médio. O envolvimento do Paquistão ressalta a seriedade dos ataques dos houthis e é reforçado por seu pacto de defesa com a Arábia Saudita e Turquia.

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