Rebeldes Houthis avançam em direção ao controle de rota
Grupo apoiado pelo Irã intensificou confrontos e tomou cidade portuária iemenita
Os rebeldes Houthis do Iêmen tomaram o controle de uma cidade portuária estratégica no Mar Vermelho, representando uma nova ameaça ao comércio marítimo na região. Nos últimos dias, os confrontos entre os rebeldes houthis e as forças governamentais apoiadas pela Arábia Saudita se intensificaram. O grupo militante busca dominar toda a costa iemenita para interromper o tráfego pelo estreito de Baab al-Mandab.
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