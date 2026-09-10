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Rebeldes Houthis avançam em direção ao controle de rota

Grupo apoiado pelo Irã intensificou confrontos e tomou cidade portuária iemenita

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Os rebeldes Houthis do Iêmen tomaram o controle de uma cidade portuária estratégica no Mar Vermelho, representando uma nova ameaça ao comércio marítimo na região. Nos últimos dias, os confrontos entre os rebeldes houthis e as forças governamentais apoiadas pela Arábia Saudita se intensificaram. O grupo militante busca dominar toda a costa iemenita para interromper o tráfego pelo estreito de Baab al-Mandab.

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