Semana do Cinema conta com ingressos a partir de R$ 10

A Semana do Cinema está de volta em sua 9ª edição, e a iniciativa traz ingressos a R$ 10 a partir desta quinta (10) até 16 de setembro em todo o país. Ao Link News , o colunista de cinema do portal R7, Lello Lopes , falou sobre os vários filmes que estarão em cartaz para aproveitar a promoção.



A Odisseia, Homem-Aranha: Um Novo Dia, Coyote Vs Acme são alguns dos filmes indicados pelo colunista.



“A Odisseia, dirigido pelo Christopher Nolan, é um dos grandes eventos da temporada.[...] O quarto filme do Homem-Aranha com Tom Holland no papel principal vai ter muito a ver com os próximos filmes dos Vingadores [...] E outro filme legal de ver no cinema é um filme que estreou faz pouco tempo, que é Coyote Vs Acme, aquelas histórias de animação do Coyote que persegue o Papa Legolas e sempre dá errado porque ele sempre compra um produto da Acme que tem problema”, destacou Lello Lopes.



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