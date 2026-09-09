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Semana do Cinema conta com ingressos a partir de R$ 10

Depois das 17h o valor é de R$ 12; pipoca e refrigerantes também terão descontos

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A Semana do Cinema está de volta em sua 9ª edição, e a iniciativa traz ingressos a R$ 10 a partir desta quinta (10) até 16 de setembro em todo o país. Ao Link News, o colunista de cinema do portal R7, Lello Lopes, falou sobre os vários filmes que estarão em cartaz para aproveitar a promoção.

A Odisseia, Homem-Aranha: Um Novo Dia, Coyote Vs Acme são alguns dos filmes indicados pelo colunista.

“A Odisseia, dirigido pelo Christopher Nolan, é um dos grandes eventos da temporada.[...] O quarto filme do Homem-Aranha com Tom Holland no papel principal vai ter muito a ver com os próximos filmes dos Vingadores [...] E outro filme legal de ver no cinema é um filme que estreou faz pouco tempo, que é Coyote Vs Acme, aquelas histórias de animação do Coyote que persegue o Papa Legolas e sempre dá errado porque ele sempre compra um produto da Acme que tem problema”, destacou Lello Lopes.

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