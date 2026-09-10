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Irã suspende taxa de frete de 10% para navios estrangeiros

Expectativa é que suspensão reduza custos de transporte e incentive exportação e importação

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O Irã suspendeu temporariamente uma taxa de 10% sobre pedágios para navios estrangeiros, com expectativa de reduzir custos e incentivar exportação e importação.

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