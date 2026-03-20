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Israel ataca maior complexo de gás natural no Irã

Em resposta, Teerã lançou bombardeio contra principal centro de produção de gás do Catar

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Israel atacou o maior complexo de gás natural do mundo, no Irã. Em retaliação, Irã danificou uma importante instalação que armazena o recurso no Catar.

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