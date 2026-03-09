Logo R7.com
Israel e Irã realizam novas ondas de ataques com mísseis

Refinaria do Bahrein foi atingida por projéteis iranianos; em Jerusalém, estilhaços causaram estragos

Conexão Record News|Do R7

Durante a madrugada de segunda-feira (9), o Irã lançou uma nova série de ataques com mísseis e drones contra Israel e países do golfo. No Bahrein, uma ofensiva iraniana danificou a única refinaria do país, resultando em um grande incêndio.

