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Israel mata chefe da inteligência iraniana

Esmaeil Khatib era um dos principais responsáveis pela espionagem e segurança do país

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A morte de Ali Larijani, chefe da segurança iraniana, foi seguida pela confirmação da morte de Esmaeil Khatib, ministro da inteligência, após um ataque de Israel.

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