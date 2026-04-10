Israel volta a atacar alvos do grupo Hezbollah no Líbano
Autoridades afirmam que bombardeios desta semana estão entre os mais intensos desde 1982
O grupo terrorista Hezbollah atacou uma cidade em Israel, que bombardeou o Líbano.
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