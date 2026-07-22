Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Itamaraty alerta brasileiros para viagens ao Oriente Médio

Orientação foi divulgada depois de nova rodada de ataques dos EUA contra o Irã

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil emitiu um alerta recomendando que brasileiros evitem viajar para o Oriente Médio.




Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Oriente médio
  • Viagens
  • brasil
  • estados-unidos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.