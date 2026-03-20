Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Levantamento mostra que preço médio do diesel dispara no país

Saiba quais são os direitos do consumidor em caso de aumentos abusivos

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Com a guerra no Oriente Médio, a cotação do petróleo aumentou expressivamente nos últimos dias. No entanto, alguns postos e distribuidoras extrapolam limites e exigem que órgãos fiscalizadores atuem no controle de valores justos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Consumidor
  • Procon
  • combustivel
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.