Levantamento mostra que preço médio do diesel dispara no país

Com a guerra no Oriente Médio, a cotação do petróleo aumentou expressivamente nos últimos dias. No entanto, alguns postos e distribuidoras extrapolam limites e exigem que órgãos fiscalizadores atuem no controle de valores justos.



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