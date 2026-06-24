Líbano e Israel discutem proposta sobre território ocupado

Líbano e Israel retomaram negociações em Washington para discutir a retirada de tropas israelenses do território libanês, apoiadas pelos EUA. Embora um cessar-fogo esteja em vigor, Israel mantém suas forças no sul do Líbano, justificando a proteção contra ataques do Hezbollah.



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