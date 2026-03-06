Lucro da Petrobras quase triplica e alcança R$ 110 bilhões

O lucro da Petrobras quase triplicou em 2025, atingindo R$ 110 bilhões. O crescimento de cerca de 200% foi atribuído ao aumento na produção de petróleo e gás e à geração robusta de caixa pela empresa.



