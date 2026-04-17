Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Lula diz que Brasil é soberano sobre minerais e terras raras

Presidente brasileiro afirmou que se trata de uma questão de segurança nacional

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfatizou a soberania do Brasil ao discutir a exploração de minerais críticos e terras raras durante um encontro com o primeiro-ministro espanhol. Ele destacou que esses recursos são considerados uma questão de segurança nacional para o país.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • lula
  • economia
  • espanha
  • brasilia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.