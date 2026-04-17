Lula diz que Brasil é soberano sobre minerais e terras raras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfatizou a soberania do Brasil ao discutir a exploração de minerais críticos e terras raras durante um encontro com o primeiro-ministro espanhol. Ele destacou que esses recursos são considerados uma questão de segurança nacional para o país.



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