Maduro diz estar pronto para dialogar com Trump

Venezuelano considerou acordos sobre petróleo, migração e luta contra o tráfico de drogas

Conexão Record News|Do R7

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, expressou interesse em dialogar com os Estados Unidos sobre petróleo, migração e combate ao tráfico de drogas.

  • donald-trump
  • estados-unidos
  • venezuela
  • nicolas-maduro

