Maior superlua do ano: confira o melhor horário para observar o fenômeno desta quinta-feira (17)

A maior superlua de 2024 poderá ser observada em diversas regiões do Brasil, nesta quinta-feira (17). Em São Paulo, o melhor horário para avistar o fenômeno será às 18h40. Já em Natal, será às 17h30 e em Porto Alegre, às 19h10. “Ela é diferenciada. Hoje ela se aproxima mais da Terra do que todas as aproximações do ano inteiro”, disse Rodolfo Langhi, coordenador do Observatório de Astronomia da Unesp, em entrevista à RECORD NEWS.