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MEC libera novos cursos para docentes da educação básica

Plataforma online do Ministério da Educação reúne mais de 690 cursos gratuitos

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O MEC (Ministério da Educação) disponibilizou novos cursos gratuitos voltados para a capacitação de professores.

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