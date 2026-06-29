Mercado financeiro fixa projeção da inflação para 2026

O Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira (29), mostrou um cenário de estabilidade no mercado financeiro, com a taxa de inflação fixada em 5,33%.



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