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Mercado financeiro fixa projeção da inflação para 2026

Índice ficou em 5,33%, que ultrapassa a meta inflacionária de 4,5%

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O Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira (29), mostrou um cenário de estabilidade no mercado financeiro, com a taxa de inflação fixada em 5,33%.

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