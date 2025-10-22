Ministro Luiz Fux pede para deixar Primeira Turma no STF

O ministro Luiz Fux pediu para deixar a Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal). O colegiado é responsável por julgar as ações de tentativa de golpe de Estado, como a gente tem acompanhado aqui. Fux pediu para ser transferido para a segunda turma da corte.



