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'A invasão do Irã vai causar mais prejuízo do que Trump imagina', diz Lula

Presidente detalha assuntos discutidos na Casa Branca

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Em encontro com o presidente Trump, Lula discutiu questões sobre Cuba e Venezuela, enfatizando a importância do diálogo em vez de ações militares.

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