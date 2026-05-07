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'Trump não tocou no assunto do Pix e eu também não toquei', afirma Lula

Presidente do Brasil detalha assuntos discutidos com Donald Trump na Casa Branca

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Em uma reunião de três horas realizada nesta quinta-feira (7), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou que o presidente americano, Donald Trump, não tratou de Pix. Veja na íntegra a fala do presidente.

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