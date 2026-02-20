Logo R7.com
Mundo tem déficit de 4,9 milhões de profissionais de cibersegurança

Programa brasileiro abriu mais de 25 mil vagas para suprir escassez

Se por um lado o mundo vive um aumento de golpes digitais com vazamentos de dados e fraudes financeiras, por outro, faltam profissionais de cibersegurança. Em um cenário de escassez global desses profissionais, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação abriu mais de 25 mil novas vagas para o programa 'Hackers do Bem'.

