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Nordeste é a região com mais mudanças nos locais de votação

Eleitor precisa acessar aplicativo ou site tse.jus.br para saber novo endereço

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O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) anunciou alterações nos locais de votação em várias regiões do Brasil. O Nordeste é a região mais afetada, concentrando 40% das modificações.

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