Nordeste é a região com mais mudanças nos locais de votação

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) anunciou alterações nos locais de votação em várias regiões do Brasil. O Nordeste é a região mais afetada, concentrando 40% das modificações.



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