Novo crédito consignado para CLT é oportunidade de quitar dívidas altas, diz economista

O economista Ricardo Buso comenta que o empréstimo consignado para trabalhadores com carteira assinada , lançado pelo governo federal nesta quarta-feira (12), é uma oportunidade para quitar dívidas pessoais. Entretanto, o especialista alerta que esse incentivo pode pressionar a inflação no país.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (12), Buso destaca que as taxas menores são possibilitadas por garantias aos bancos, que podem ficar com até 10% do Fundo de Garantia e até 40% da multa rescisória do empregado, evitando risco de calote em caso de demissão.



Segundo o especialista, esta é uma oportunidade para quem possui débitos em aberto. Com as baixas tarifas, o inadimplente pode reduzir o tamanho de um empréstimo com juros elevados.



O governo publicou a MP (Medida Provisória) que regulamenta o crédito consignado para trabalhadores com carteira assinada nesta quarta-feira (12). O crédito será descontado diretamente na folha de pagamento dos funcionários.



A alternativa oferece taxas de juros mais baixas e prazos de pagamento flexíveis por meio de um processo digitalizado. Atualmente, essa modalidade exige convênios entre empresas e bancos, mas a nova medida busca simplificar o acesso ao crédito.