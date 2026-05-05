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Novos ataques colocam cessar-fogo entre EUA e Irã em risco

Países disputam controle do estreito de Ormuz; embarcações foram atingidas nesta segunda (4)

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Os Estados Unidos e o Irã retomaram os ataques no estreito de Ormuz após um mês de cessar-fogo.

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