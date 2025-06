‘O Brasil não é mais um país de terceiro mundo’, diz Lula durante encontro na França

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva seguiu, nesta quinta-feira (5), sua agenda de compromissos na França e discursou durante encontro com a comunidade brasileira em Paris. Durante o evento, Lula prestou homenagem a Ana Lucia Paiva, filha de Eunice e Rubens Paiva, que mora na França há mais de 30 anos.



“A companheira Ana Lucia Paiva nunca foi filha de uma mulher anônima porque a Eunice Paiva era uma lutadora social, uma lutadora política do meu país. E quando as pessoas pensam que a história vai ser apagada, eis que a história reaparece tal como ela apareceu. E no livro escrito pelo irmão dela, Marcelo [Rubens] Paiva , Ainda Estou Aqui, que foi transformado no filme que ganhou o Oscar e com a interpretação maravilhosa da Fernanda Torres, eu queria te dizer, Ana, que teu pai ainda vive, e tua mãe está aqui conosco”, disse o mandatário.



Lula aproveitou o gancho do prêmio conquistado pelo filme para exaltar a posição de destaque do país no mundo. “O Brasil está vivendo um momento excepcional, porque já ganhamos um Oscar, em Hollywood, agora ganhamos em Cannes . [...] Nós estamos chiques, o Brasil não é mais um país de terceiro mundo, o Brasil agora é do Sul Global. E no Sul Global a gente é um pouco mais importante”, discursou.



“Hoje, eu trouxe uma palavra para enriquecer o dicionário francês. Fui convidado a ir à Academia Francesa de Letras, o segundo personagem brasileiro, o primeiro foi Dom Pedro. [...] E fico orgulhoso de ter trazido uma palavra para enriquecer o dicionário francês, que é a palavra ‘multilateralismo’. Multilateral todo mundo sabia o que era. Mas multilateralismo não. O ‘ismo’ fomos nós que colocamos nessa palavra”, brincou o presidente.



Lula também expressou preocupação com a possibilidade de “retrocesso” no mundo. “Aqui na França, vocês têm o exemplo da Revolução Francesa, vocês conquistaram muito. Mas o quanto falta ainda para conquistar os ideários daquela revolução? Quão longe estamos de realizar o sonho daqueles que realizaram a Revolução Francesa?”, questionou.