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Petrobras aumenta preços do querosene de aviação em 55%

Reajuste acontece em meio à alta do petróleo no mercado internacional

Conexão Record News|Do R7

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A Petrobras anunciou um aumento de 55% no preço do querosene de aviação para as distribuidoras. O economista Ricardo Buso analisa o cenário.

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