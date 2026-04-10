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Pix: governo Trump volta a atacar sistema de pagamento brasileiro

Ferramenta foi alvo de críticas em novo relatório feito por agência que investiga possível prática desleal

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O governo dos Estados Unidos voltou a criticar o sistema de pagamentos instantâneo brasileiro, o Pix.

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