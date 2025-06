Preço da gasolina no Brasil não deve aumentar devido à guerra no Irã, segudo economista Especialista aponta que o setor financeiro considera improvável a continuação do conflito neste momento, o que freia a escalada do petróleo

Conexão Record News|Do R7 25/06/2025 - 15h59 (Atualizado em 25/06/2025 - 15h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share