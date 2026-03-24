Preço do petróleo cai e bolsas de valores também operam em queda

O preço do barril de petróleo caiu cerca de 9,4%, mostrando a sensibilidade do mercado diante das tensões geopolíticas. O economista Miguel Daoud analisa o assunto.



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