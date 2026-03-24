Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Preço do petróleo cai e bolsas de valores também operam em queda

Mercado mundial reagiu depois de anúncio de Trump, que pausará ataques ao Irã

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O preço do barril de petróleo caiu cerca de 9,4%, mostrando a sensibilidade do mercado diante das tensões geopolíticas. O economista Miguel Daoud analisa o assunto.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Economia
  • Petróleo
  • oriente-medio
  • bolsa-de-valores

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.