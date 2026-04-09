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Preço do petróleo volta a subir nesta quinta-feira (9)

Alta veio depois de queda no dia anterior, quando mercado reagiu ao anúncio de trégua no conflito

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Em meio à instabilidade do preço do petróleo devido aos problemas no acordo de cessar-fogo da guerra no Oriente Médio, economista critica a comunicação da Petrobras com os postos de gasolina.

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