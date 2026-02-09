Logo R7.com
Queda do patamar do câmbio ajuda na estabilidade da inflação

Moeda norte-americana abriu dia cotada a R$ 5,20; na sexta (6) recuou e fechou a R$ 5,22

Conexão Record News

O dólar começou a semana com uma leve desvalorização frente ao real. Na segunda-feira (9), a moeda norte-americana foi negociada por R$ 5,20.

