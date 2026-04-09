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Receita regulamenta tributação mínima de 15% para multinacionais

Medida também busca combater práticas de evasão fiscal e planejamento tributário

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O governo deu mais um passo em direção à implementação de uma tributação mínima de 15% para multinacionais.

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