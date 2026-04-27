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Datafolha: 45% dos brasileiros procuram renda alternativa

Maioria afirma que o que ganha não é suficiente para pagar as contas

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Um levantamento do Datafolha revelou que 45% dos brasileiros têm buscado renda extra, especialmente aqueles que ganham até dois salários mínimos.

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