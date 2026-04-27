Mulheres ganham 21,3% a menos do que os homens no Brasil

Um relatório sobre a desigualdade salarial revela que as mulheres brasileiras ainda recebem em média 21,3% a menos do que os homens. Apesar dessa disparidade se manter estável desde 2023, houve um aumento na contratação feminina de 11%.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!