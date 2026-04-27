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Mulheres ganham 21,3% a menos do que os homens no Brasil

Relatório aponta que, por outro lado, contratação feminina cresceu 11%

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Um relatório sobre a desigualdade salarial revela que as mulheres brasileiras ainda recebem em média 21,3% a menos do que os homens. Apesar dessa disparidade se manter estável desde 2023, houve um aumento na contratação feminina de 11%.

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