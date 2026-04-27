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Irã apresenta nova proposta de acordo com os EUA

Documento prevê reabertura do estreito de Ormuz, mas adia discussões sobre programa nuclear

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O Irã apresentou uma nova proposta aos Estados Unidos que prevê a reabertura do estreito de Ormuz. Porém, o documento deixa de lado o programa nuclear iraniano.

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