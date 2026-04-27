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Mercado financeiro eleva estimativa de inflação em 2026

É a sétima semana seguida de aumento; projeção foi divulgada pelo Banco Central

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O Banco Central divulgou um boletim que revela um aumento na estimativa da inflação brasileira.

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